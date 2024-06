METEO. NUVOLE DA SPAGNA E ALPI PORTANO PIOGGE PER IL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una perturbazione avanza dalla Penisola Iberica verso l’arco alpino. Venerdì la struttura transiterà sulla Lombardia portando rovesci e temporali diffusi sui rilievi, più isolati in pianura. Sabato inizialmente soleggiato ma dalla serata una nuova struttura depressionaria scende sull’arco Alpino portando tempo marcatamente instabile per la notte ed i giorni successivi, con temperature in calo.

Venerdì 21 giugno nuvolosità irregolare diffusa dalla notte, molto variabile nella giornata, con schiarite più ampie e persistenti dal tardo pomeriggio. Dalla prima mattina rovesci e temporali diffusi più insistenti sui Alpi, Prealpi, e alta pianura occidentale, nella giornata possibili su tutta la regione ma più insistenti sui rilievi; in esaurimento in serata. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in calo. Zero termico attorno a 4000 metri, in abbassamento da nord fino a 3600 metri. Venti in montagna da moderati a forti meridionali, in generale attenuazione in serata.

Sabato 22 giugno cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di cumuli sui rilievi al pomeriggio; dal tardo pomeriggio sera serata aumento della nuvolosità a partire da ovest e dalle Alpi. Deboli piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature minime in moderato calo, massime stazionarie, in calo sulla pianura orientale. Zero termico attorno a 3700 metri, in abbassamento da nord in serata. Venti in montagna deboli settentrionali con rinforzi sulle cime a fine giornata.

Domenica 23 giugno inizialmente ovunque molto nuvoloso, nella giornata irregolari e temporanee schiarite con copertura in genere maggiore sui settori occidentali e meridionali. Precipitazioni diffuse sulla regione, deboli su Alpi e Prealpi e fino a moderate su pianura e Appennino, anche a carattere di temporale. Temperature in calo, lieve nelle minime, forte nelle massime. Zero termico attorno a 3200 metri. Venti in montagna moderati o localmente forti da nord nord-est; in attenuazione in serata.

Fonte Arpa Lombardia