METEO. NUVOLE E DEBOLI PIOGGE FINO A METÀ SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a metà settimana il Nord Italia è interessato da un flusso dal quadrante occidentale a tratti debolmente instabile, associato a dei sistemi di minimi di bassa pressione presenti su parte dell’Europa. Giornate per lo più nuvolose con deboli precipitazioni. A seguire, seppur ancora in un contesto di minor affidabilità previsionale, flusso in quota da nord per un promontorio di alta pressione in espansione sulla Penisola Iberica: giornate con maggior soleggiamento, specie in montagna.

Martedì 11 febbraio cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli: fino a tarda mattina pioviggine occasionale, quindi sparse, verso sera tendenti a diffuse da ovest a est. Limite neve tra 1100 e 1500 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 2 e 7°C, massime tra 6 e 12°C. Zero termico intorno a 1600 metri. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli da ovest sudovest.

Mercoledì 12 febbraio cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni fino a tarda mattina deboli sparse. In giornata residue deboli, più probabili sui settori orientali. Limite neve tra 1000 e 1400 metri circa. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 9°C. Zero termico intorno a 1600 metri. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Giovedì 13 febbraio su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare, con tendenza a velato dal pomeriggio su fascia occidentale. Precipitazioni su Alpi e bassa Pianura deboli sparse, più probabili fino al primo mattino e nuovamente verso sera. Altrove meno probabili. Neve attorno a 1300 metri circa. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 1600 metri. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli da ovest nordovest.

Fonte: Arpa Lombardia