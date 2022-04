PREVISIONI METEOROLOGICHE – Anche se questa notizia non farà sicuramente piacere agli operatori del turismo, le piogge ritorneranno a bagnare i nostri territori siccitosi. Dopo mesi con le alte pressioni sempre presenti ed ingombranti, le perturbazioni atlantiche cercheranno di recuperare un po’ il tempo perso. Fiumi, laghi, invasi si sono trasformati in strade sterrate, con il rischio di razionamento del bene prezioso.

Stando alle ultime emissioni dei centri previsionali non avremo degli apporti precipitativi elevati poiché il fronte perturbato concentrerà le precipitazioni a sud del Po, nella bassa Lombardia. Anche la giornata del 25 aprile potrebbe essere compromessa dall’instabilità pomeridiana.

Giornate per lo più con molte nubi e moderate precipitazioni, meglio venerdì 22 aprile con piogge solo nel pomeriggio. Cadrà anche la neve attorno ai 1600/1700 metri. Sabato 23 aprile cieli coperti per l’intera giornata e piogge moderate fino a sera. Domenica 24 aprile nubi alternati a rovesci, clima più fresco. Lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione, cieli coperti per l’intera giornata, deboli piogge dal pomeriggio.

Temperature mattutine comprese tra 9/12°C, massime tra 15/18°C. Zero termico diurno in calo verso i 1800 metri. Venti moderati tra Sud Ovest e Sud Est.

Fabio Porro