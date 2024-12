METEO. NUVOLE MARTEDÌ, POI SCHIARITE E VENTI DEBOLI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un minimo depressionario sul Tirreno porta cielo molto nuvoloso, con qualche precipitazione residua possibile sulle zone confinali della regione. Venti in progressiva attenuazione con residui rinforzi sul Mantovano. Il minimo depressionario andrà attenuandosi e spostandosi verso ovest nei prossimi giorni, influenzando la Lombardia sempre più marginalmente: martedì nuvolosità variabile e precipitazioni occasionali sui settori più meridionali. Da mercoledì più sereno con debole ventilazione e possibili nebbie in pianura.

Martedì 10 dicembre cielo poco nuvoloso sulle Alpi e Prealpi, molto nuvoloso altrove; nella giornata maggiori schiarite a partire da nord. Precipitazioni deboli isolate sui settori più meridionali della regione, in attenuazione ed esaurimento nella giornata. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico attorno a 1000-1200 metri. Venti deboli di direzione variabile.

Mercoledì 11 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico in risalita, a 1600 metri nel pomeriggio. Venti deboli di direzione variabile o calmi.

Giovedì 12 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico attorno a 1500 metri. Venti deboli di direzione variabile o calmi.

Fonte Arpa Lombardia