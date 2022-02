PREVISIONI METEOROLOGICHE – Buone notizie arrivano dai centri previsionali per i prossimi giorni e soprattutto per l’inizio settimana. L’alta pressione dopo due mesi di permanenza sul nostro territorio si allontanerà per qualche giorno, favorendo l’arrivo di un paio di fronti perturbati. Il primo nel fine settimana recherà solo un aumento della copertura nuvolosa, il secondo precipitazioni tra lunedì 14 e martedì 15 febbraio e finalmente un po’ di neve sui nostri Monti.

Nel fine settimana nubi alternate ad ampie schiarite, ma ancora nessuna precipitazione. Farà più fresco, le temperature scenderanno di alcuni gradi: mattutine comprese tra 4/6°C, massime tra 9/14°C. Zero termico diurno mediamente attorno a 1000 metri. Venti deboli tra Nord Est e Sud Est.

Tendenza per lunedì 14 febbraio: nubi in aumento, deboli precipitazioni sin dal mattino, neve sopra i 500 metri.

Fabio Porro