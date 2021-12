PREVISIONI METEOROLOGICHE – Continua la fase asciutta della stagione invernale, non molto gelida con temperature in linea con le medie stagionali. L’alta pressione tiene ancora bene e ci proteggerà dai fronti atlantici e dalle incursioni gelide almeno fino alle porte del Natale. Il freddo annunciato per le festività interesserà maggiormente gli Stati centrali europei mentre i nostri territori saranno interessati dal transito di alcuni fronti perturbati provenienti dall’Atlantico. Ma tutto questo solo a partire dalla giornata del 25 dicembre.

Ci aspetta un inizio settimana ancora ben soleggiato, salvo il transito di banchi nuvolosi innocui. Nebbie e foschie non mancheranno nei fondi valle e luoghi con poca ventilazione. Temperature mattutine comprese tra 1/3°C, massime tra 5/10°C. Zero termico diurno in calo verso i 800 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.