METEO. PER UN PAIO DI GIORNI TORNA LA PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da martedì la saccatura atlantica che ha favorito correnti calde e stabili da sudovest tenderà a traslare dalla Penisola Iberica verso est e approfondendosi sul Mediterraneo Occidentale apporterà flussi più umidi ed instabili con precipitazioni diffuse dal pomeriggio o sera. Mercoledì la saccatura tenderà a chiudersi sul Mediterraneo Occidentale e a traslare lentamente verso sud, con flussi ancora instabili e precipitazioni diffuse, specie sulle pianure. Temperature in marcato calo. Da giovedì condizioni più stabili e soleggiate con temperature nuovamente in aumento.

Martedì 9 aprile in mattinata copertura in irregolare aumento a ovest, in progressiva estensione ad est pomeriggio fino a nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in serata. In mattinata locali piovaschi sulle zone nordoccidentali, tra pomeriggio e sera precipitazioni in intensificazione ed estensione verso le zone centrali ed orientali, con possibili locali fenomeni temporaleschi. Quota neve generalmente oltre 2500 metri, in calo in serata su Alpi confinali intorno a 2000 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in marcato calo. Zero termico in progressivo calo fino a circa 2500 metri a fine giornata. Venti in montagna inizialmente deboli meridionali, in locale rinforzo fino a moderati o localmente forti nel pomeriggio, specie in quota, in serata in rotazione da nord.

Mercoledì 10 aprile cielo generalmente molto nuvoloso, qualche irregolare apertura dal pomeriggio sulle zone settentrionali. Precipitazioni in mattinata da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense sulle pianure; dal pomeriggio in attenuazione e /o esaurimento sulle zone settentrionali e in serata progressivamente in esaurimento da est verso ovest. Quota neve in calo intorno a 1300 metri la mattina, in rialzo dal pomeriggio.

Temperature minime e massime in calo. Zero termico in calo in mattinata intorno a 1600 metri, in rapido aumento in serata fin oltre 2500 metri. Venti dai quadranti settentrionali, moderati o forti fino al pomeriggio, in attenuazione in serata.

Giovedì 11 aprile cielo fino al primo mattino nuvoloso, specie sulle pianure, in mattinata nuvolosità in progressiva attenuazione fino a sereno dal pomeriggio con qualche velatura fine. Precipitazioni assenti salvo deboli residue nelle prime ore sulle zone sudoccidentali. Temperature minime in leggero aumento, massime in marcato aumento. Zero termico in rialzo fino a circa 3000 metri in serata. Venti in montagna a regime di brezza ma su Appennino orientali, con locali rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia