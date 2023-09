PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per i prossimi giorni flusso prevalentemente occidentale o nordoccidentale in quota, a disporsi gradualmente da sudovest tra venerdì e sabato ma con scarsi effetti al suolo e limitati a deboli isolati rovesci prevalentemente confinati ai settori di montagna nelle ore centrali della giornata. Tra la fine e l’inizio della prossima settimana graduale rimonta anticiclonica con valori massimi di temperatura in progressivo rialzo.

Venerdì 1 settembre cielo in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per nubi a bassa quota, in pianura da poco a irregolarmente nuvoloso. Possibili precipitazioni deboli isolate sui rilievi prealpini e Appennino nelle ore centrali della giornata. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico in rialzo a circa 4000-4200 metri.

Sabato 2 settembre cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso al mattino con nubi più compatte in montagna, nel pomeriggio ampie schiarite in pianura e fascia pedemontana. Possibili isolati rovesci nelle ore centrali della giornata sulle Prealpi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico in risalita dal pomeriggio a 4200-4400 metri.

Domenica 3 settembre ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti o poco probabili. Minime stazionarie, massime in risalita. Ventilazione debole a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia