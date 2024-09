METEO. PIOGGE DIFFUSE PER TUTTA LA SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Settimana caratterizzata da una depressione atlantica in approfondimento sull’Europa occidentale, che attiverà una circolazione instabile sulla Lombardia, con piogge diffuse nei giorni centrali della settimana e più intense sulla fascia di bassa pianura, Appennino e settori orientali di Regione. Sabato progressiva rimonta anticiclonica che favorirà un passaggio a condizioni stabili e prevalentemente soleggiate.

Martedì 1 ottobre cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni dal pomeriggio deboli sui rilievi, in estensione in serata anche a parte della pianura. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico tra 2900 e 3300 metri. Venti in montagna deboli da sud.

Mercoledì 2 ottobre cielo molto nuvoloso ovunque nella notte, dalla mattinata e nel pomeriggio progressive schiarite sulla fascia occidentale, in serata nuovi annuvolamenti diffusi. Precipitazioni diffuse nella notte, in attenuazione ed esaurimento dal mattino sulla parte occidentale; in serata persistenti seppur in attenuazione a est, possibili deboli in attivazione sulla pianura occidentale. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico tra 3000 e 3300 metri, in calo a 2800 metri in serata. Venti sulle Alpi da nord.

Giovedì 3 ottobre cielo ovunque nuvoloso. Precipitazioni diffuse da deboli a moderate in pianura, dal pomeriggio deboli anche sui rilievi. Quota neve attorno a 2000 metri. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico in calo tra 2300 e 2500 metri. Venti in montagna da deboli a tratti moderati settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia