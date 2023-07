PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inizio di settimana caratterizzato da variabilità, per via di un flusso in quota occidentale umido ed instabile, con piccoli disturbi del campo pressorio, che facilitano ingressi di aria più fresca di origine settentrionale, soprattutto sui rilievi alpini e prealpini. Nuvolosità irregolare, con rovesci e temporali tra tarda mattina e pomeriggio su Alpi e Prealpi, in discesa verso la pianura in serata, ove poi tendono a persistere nel corso della notte e ad esaurirsi prima dell’alba. Giovedì è possibile un temporaneo peggioramento, che potrebbe interessare il Nord Italia in maniera relativamente marginale, ma la previsione è ancora abbastanza incerta. Da venerdì è probabile una rimonta altopressoria, con associato tempo più stabile ed asciutto ed un sensibile aumento delle temperature.

Martedì 4 luglio cielo nuvoloso, con schiarite più frequenti sui rilievi alpini e prealpini. Dalla tarda mattinata innesco di rovesci e temporali sulla fascia prealpina. Fenomeni di prevalente debole o moderata intensità. Temperature minime e massime in calo. Zero termico: attorno a 3800 metri.

Mercoledì 5 luglio cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite via via più ampie nel pomeriggio e nella prima serata. Poi nuovo aumento della copertura nuvolosa. Rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi; in serata rovesci su Prealpi e pianura orientali. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento. Zero termico: attorno a 3700 metri su Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura prevalentemente deboli occidentali, in montagna deboli o a tratti moderati, prima da ovest, dal pomeriggio da nord.

Giovedì 06 luglio cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite dal pomeriggio a partire da ovest. Precipitazioni nella notte su pianura e Prealpi centro-orientali, a carattere prevalente di rovescio temporalesco. In mattinata rovesci sui rilievi; poi precipitazioni diffuse, sempre a carattere di rovescio o temporale, in parziale esaurimento a sera. Previsione affetta da elevata incertezza.

Fonte Arpa Lombardia