METEO. PIOGGE INTENSE E TEMPORALI, POI UNA DOMENICA SERENA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dalla mattinata di venerdì passaggio a condizioni instabili per effetto di una ampia saccatura in approfondimento sull’Europa occidentale, con piogge anche a carattere temporalesco diffuse e intense con maggior probabilità sui settori alpini e prealpini centro occidentali. Per il fine settimana cessazione delle piogge salvo residuali e irregolari sui rilievi sabato, mentre l’apporto di masse d’aria più fresche contribuirà ad un calo delle massime che in pianura oscilleranno tra 28 e 32°C. Per inizio della prossima settimana nuovo consolidamento del geopotenziale, con condizioni stabili e temperature massime in aumento.

Venerdì 12 luglio cielo poco o irregolarmente nuvoloso nella notte, dal mattino aumento della nuvolosità a partire dai rilievi, in intensificazione ed estensione anche alla pianura nel pomeriggio. Precipitazioni da inizio mattinata in intensificazione anche a carattere temporalesco sui settori nordoccidentali, in estensione anche ai settori montani centro orientali tra mattino e pomeriggio; in serata graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature minime e massime in calo, in maniera più marcata a ovest. Zero termico tra 4200 e 4600 metri. Venti a tratti moderati, con direzione prevalentemente occidentale o da nord.

Sabato 13 luglio cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso fino al primo pomeriggio, quindi nubi in dissolvimento a partire dalla fascia di pianura. Nel corso della giornata possibili deboli isolati rovesci al più sparsi sui rilievi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico in calo a 3700-4000 metri sui rilievi alpini, a circa 4000-4200 metri altrove. Venti deboli a tratti moderati occidentali o meridionali.

Domenica 14 luglio cielo ovunque sereno salvo intermittenti transiti di velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in graduale rialzo. Zero termico in risalita a oltre 4500 metri. Venti deboli variabili.

Fonte Arpa Lombardia