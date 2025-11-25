METEO: PIOGGIA DEBOLE, DA GIOVEDÌ SPRAZZI DI SOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una moderata perturbazione atlantica sta apportando piogge e nevicate sulla regione, quest’ultime localmente anche a quote di pianura. Tra lunedì 24 e martedì 25 la Lombardia sarà interessata da un vasto centro depressionario che si insedierà sull’Europa Centrale; attese nuove deboli precipitazioni con possibili nevicate a quote basse. Da mercoledì 26 a venerdì 28 la situazione meteorologica è prevista in miglioramento, con più sole e bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime stazionarie e massime in leggero aumento.

Martedì 25 novembre

Pioggia debole. Temperature tra i 3 e i 10 °C. Venti: 9 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 21 km/h.

Mercoledì 26 novembre

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 6 e gli 11 °C. Venti: 12 km/h da Nord. Raffiche: 25 km/h.

Giovedì 27 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 3 e i 9 °C. Venti: 9 km/h da Nord. Raffiche: 19 km/h