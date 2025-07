METEO: PIOGGIA E TEMPORALI FINO A MARTEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia si mantengono instabili a causa della rotazione di un minimo barico ben strutturato sulla Francia che per i prossimi giorni indirizza flussi umidi sudoccidentali sulla regione. Sabato il suo spostamento verso sudest lo porterà a transitare proprio sopra la Lombardia per poi migrare verso est, lasciando però spazio a un ulteriore approfondimento di una saccatura il cui nucleo freddo, inizialmente sull’Islanda, tende a spostarsi verso l’Europa centrale. La probabilità di pioggia, anche a carattere di rovescio o temporale, sarà una costante di queste giornate fino a martedì, quando la disposizione dei flussi da nord-ovest renderà le condizioni più stabili.

Venerdì 25 luglio

Cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni da deboli o molto deboli a moderate e diffuse su tutta la regione per l’intera giornata. Possibili anche fenomeni temporaleschi in particolare sui settori occidentali. Temperature in calo. In pianura minime tra 16 e 21 °C, massime tra 26 e 31 °C. Zero termico: tra 3400 e 3800 metri, in calo sul nord-ovest fino a 3200 metri e in rialzo locale a sud-est a 4000 metri. Venti deboli di direzione variabile con raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi. Disagio da calore in calo sulle province occidentali.

Sabato 26 luglio

Cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso; in tarda serata ampie schiarite su buona parte della regione. Precipitazioni nella notte deboli sparse concentrate sulla fascia prealpina mentre in mattinata intensificazione dei fenomeni che potranno verificarsi anche sotto forma di rovesci e temporali; in serata generale attenuazione dei fenomeni. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno ai 18 °C, massime intorno ai 30 °C. Zero termico tra 3200 e 3600 metri. Venti deboli o molto deboli variabili, con possibili intensificazione a causa dei fenomeni convettivi più intensi. Disagio da calore in ulteriore calo.

Domenica 27 luglio

Presenza di nuvolosità prevalentemente alta. Precipitazioni deboli o molto deboli sparse; in serata intensificazione significativa dei fenomeni sulla pianura. Temperature in aumento, in particolare le massime. Zero termico tra 3500 e 3800 metri, in calo verso sera. Venti deboli o molto deboli variabili.

Lunedì 28 luglio

Lunedì ancora instabilità con presenza di nubi e precipitazioni consistenti fino a pomeriggio. Venti in intensificazione con raffiche anche forti sui rilievi di confine e temperature in brusco calo. Martedì condizioni nettamente più stabili con minore copertura nuvolosa e precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime in aumento.