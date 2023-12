METEO. PONTE CON LA NEVE, ANCHE A BASSA QUOTA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì una debole perturbazione atlantica sfiora il Nord Italia: sulla regione maggiore interessamento dei settori occidentali e meridionali, con neve a bassa quota. Sabato flusso settentrionale temporaneamente più secco fino al pomeriggio, dalla serata fino a domenica mattina passaggio di una debole perturbazione, seguita da rasserenamento e rinforzo della ventilazione.

Venerdì 8 dicembre cielo nella notte irregolarmente nuvoloso, dal mattino ovunque molto nuvoloso o coperto; qualche schiarita in serata sui settori occidentali. Precipitazioni deboli sparse sui settori occidentali al primo mattino, in successiva estensione a tutta la regione in mattinata ed in prosecuzione al pomeriggio; in serata residue sui settori orientali e meridionali. Limite delle nevicate al mattino variabile tra 400 e 1000 metri nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in forte calo. Zero termico nella notte intorno a 1200 metri, tra mattino e pomeriggio variabile tra 600 e 1000 metri; in successivo rialzo tra 1000 e 1500 metri. Venti in montagna ed in alta quota da deboli a moderati occidentali o meridionali, in rotazione da nord verso sera.

Sabato 9 dicembre cielo poco nuvoloso; in serata rapido e generale aumento della copertura, con addensamenti su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Precipitazioni in serata deboli diffuse sul Nordovest, sparse sul resto di Alpi e Prealpi e sull’alta pianura occidentale, nevose oltre 800-1200 metri. Temperature minime in moderato aumento, massime in lieve aumento. Zero termico fino al primo pomeriggio in salita a 1600-2000 metri sui settori meridionali, in serata in calo su quelli settentrionali a 1200-1500 metri. Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali, con qualche rinforzo sulle Alpi di confine al mattino.

Domenica 10 dicembre fino al primo mattino ovunque da molto nuvoloso a coperto; poi schiarite a partire da nordovest. Precipitazioni deboli sparse su tutta la regione nella notte e primo mattino, più insistenti su Alpi e Prealpi. Neve oltre 1200-1600 metri. Temperature: minime in lieve aumento, massime in moderato aumento. Zero termico nella notte-primo mattino a circa 1800 metri sulle Alpi, a quote superiori sui settori meridionali; poi in salita a 2200-2600 metri. Venti nella notte deboli variabili, in rapido rinforzo dal primo mattino sul Nordovest fino a moderati e poi sul resto della regione, anche a carattere di foehn; in generale attenuazione dal tardo pomeriggio. Forti raffiche sulle Alpi di confine e localmente nelle valli più a nord.