METEO. PRECIPITAZIONI IN ARRIVO DA SABATO, DOMENICA NEVE IN ALTA QUOTA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La struttura anticiclonica sull’Europa occidentale tende ad indebolirsi, persistono comunque condizioni di stabilità in Lombardia, associate ad un cielo prevalentemente sereno. Da oggi un primo minimo di pressione sulla Francia in discesa verso il Mediterraneo, seguito un secondo diretto verso l’Italia settentrionale, causeranno tempo perturbato sulla Lombardia. Lunedì e martedì caratterizzati da forte incertezza per l’arrivo di un minimo barico sull’Europa centrale dalla traiettoria difficilmente prevedibile.

Venerdì 7 febbraio cielo poco nuvoloso al mattino, aumento della nuvolosità a partire dai settori sud occidentali nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in calo. In pianura minime tra -1 e 1 °C, massime tra a 4 e 8 °C. Zero termico a circa 700-1000 metri. Venti in pianura moderati orientali nelle prime ore della mattinata, più intensi a est, poi in attenuazione; in montagna deboli meridionali.

Sabato 8 febbraio cielo coperto. Precipitazioni diffuse deboli a partire dai settori sud occidentali, a carattere nevoso sui rilievi orientali oltre 1000-1200 metri, mentre sui rilievi occidentali oltre 600-800 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime attorno a 3 °C, massime intorno a 5 °C. Zero termico nella notte intorno a 900 metri, poi in risalita durante la giornata dai settori orientali fino a 1400 metri in serata. Venti sulla pianura occidentale venti deboli settentrionali, altrove deboli variabili; in tarda serata sulla pianura sud orientale aumento della ventilazione da est.

Domenica 9 febbraio cielo da coperto a irregolarmente nuvoloso in mattinata, poi cielo sereno o poco nuvoloso a partire dai settori settentrionali. Precipitazioni deboli diffuse in esaurimento in mattinata, a carattere nevoso sulle Prealpi oltre i 1600 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Zero termico intorno ai 1900 metri. Venti nelle prime ore della mattinata sulla pianura orientale da debole a moderato da est, sulla pianura occidentale debole da nord, nel pomeriggio debole da ovest sulla pianura; in montagna deboli variabili.

Fonte: Arpa Lombardia