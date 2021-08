PREVISIONI METEOROLOGICHE – Ad inizio settimana i fronti perturbati rimarranno confinati sul nord Europa, ne approfitterà l’anticiclone africano facendo schizzare le temperature molto in alto. Sarà probabilmente la settimana più calda dell’estate 2021, dopo un lungo periodo scandito dal transito di diversi fronti instabili.

Bel tempo e temperature in ripresa da mercoledì 11 agosto, non sono attese precipitazioni. Disagi per afa. Temperature mattutine comprese tra 22/24°C, massime tra 29/32°C. Zero termico diurno oltre 4300 metri. Venti moderati da Sud Ovest.

Tendenza per Ferragosto: cieli in prevalenza poco nuvolosi, caldo e afa in accentuazione.

Fabio Porro