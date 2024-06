METEO. PRIMA IL SOLE, DA SABATO SERA TORNANO I TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’espansione dell’anticiclone nordafricano attraverso il Mediterraneo proporrà anche sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e soleggiato: le temperature sono attese in netto aumento con punte massime oltre i 30 °C in pianura. Un netto cambiamento è atteso sabato 29 in serata, quando l’arrivo di una veloce perturbazione dalla Francia causerà la formazione di rovesci e temporali, anche forti, su buona parte della regione. A seguire avremo probabilmente molta variabilità e nuove piogge, domenica in forma sparsa sui rilievi e a inizio settimana anche sulla restante parte di regione. Le temperature sono previste in calo da domenica fino a riportarsi su valori inferiori alle medie del periodo.

Venerdì 28 giugno cielo in prevalenza sereno nella prima parte del giorno, dal pomeriggio transito di nubi alte ad opacizzare il cielo su buona parte della regione. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve e ulteriore aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti in montagna deboli occidentali con brezze nelle valli.

Sabato 29 giugno cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, netto aumento delle nubi tra il pomeriggio e la sera fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni probabili dal tardo pomeriggio sotto forma di rovesci o temporali sulle province occidentali, specie a ridosso delle Prealpi. Temperature minime e massime in ulteriore lieve aumento. Zero termico intorno a 4500 metri, in calo dalla sera. Venti in montagna da deboli a moderati sud-occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli.

Domenica 30 giugno condizioni di variabilità sull’intera regione, annuvolamenti più estesi e compatti sono attesi a ridosso di Alpi e Prealpi. Precipitazioni probabili in forma sparsa su Alpi e Prealpi, possibile interessamento di parte della pianura. Temperature minime e massime in diminuzione. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in montagna deboli o moderati sud-occidentali in quota, brezze nelle valli.

