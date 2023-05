PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana uggioso, con poche occhiate di sole, paradossalmente simile a ottobre-novembre. Temperature molte contenute in buona parte di questo secondo mese primaverile: tanta copertura nuvolosa per più giorni, pioggia a tratti, nubi basse, un clima simile all’autunno.

Nei giorni scorsi il bacino del Mediterraneo è stato sede di alcuni cicloni: il primo ad inizio mese con la prima alluvione in Emilia-Romagna, un altro tra il 13-15 con la seconda e più distruttiva alluvione nuovamente in Emilia-Romagna. Un terzo ciclone (area depressionaria) ha interessato nel corso di questo fine settimana il Nordovest, in prima fila il Piemonte e la Sicilia con la Calabria con accumuli molto elevati.

Il vortice depressionario si allontanerà verso la Grecia ma riuscirà ancora ad influenzare il tempo sui nostri territori. Il riscaldamento dell’aria nelle ore più calde stimolerà la formazione di temporali localmente intensi, ma sole prevalentemente al mattino.

Le temperature saranno finalmente in ripresa e i valori potrebbero raggiungere i 26/27°C: valori mattutini compresi tra 15/19°C, massime tra 24/27°C. Zero termico in forte rialzo verso i 3100 metri. Venti deboli o moderati dapprima provenienti da Sudovest, da mercoledì proverranno da Nordest.

Fabio Porro