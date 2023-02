PREVISIONI METEOROLOGICHE – Preoccupa sempre più la mancanza delle precipitazioni nei nostri territori: la neve sui nostri monti la troviamo solo oltre i 2000 metri ma ormai con queste giornate soleggiate e miti si sta riducendo drasticamente. I bacini sono in sofferenza: i livelli di fiumi e laghi sono simili, o peggio, alla stagione precedente. Se non interverranno precipitazioni importanti si dovrà ricorrere nuovamente ai razionamenti o altri severi interventi.

Intanto nel fine settimana dovremo ancora fare i conti con una alta pressione, ma in leggero indebolimento tra sabato e domenica. Venerdì 17 febbraio avremo un buon soleggiamento, nubi in aumento dalla mattinata di sabato 18 febbraio, ma non avremo precipitazioni. Cieli molto nuvolosi o coperti per l’intera giornata di domenica 19 febbraio ma ancora nulla da fare per le piogge.

Temperature mattutine comprese tra 4/5°C, pomeridiane tra 14/16°C. Zero termico diurno attorno ai 2900 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Tendenza per lunedì 20 febbraio: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, clima non freddo.

Fabio Porro