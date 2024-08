METEO. QUALCHE NUVOLA, PRECIPITAZIONI A RIDOSSO DEI RILIEVI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Flusso in quota dal quadrante occidentale a tratti più o meno instabile, a delimitare a sud un campo di alta pressione di matrice africana, a nord strutture di bassa pressione nordatlantiche in transito da ovest a est sul centro-nord Europa. Sulla pianura giornate per lo più poco nuvolose o velate; a ridosso dei rilievi maggior variabilità con probabilità di rovesci e temporali.

Venerdì 2 agosto cielo fino a tarda mattina in prevalenza poco nuvoloso, quindi da velato a irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni possibili deboli residue nella notte sulla pianura, dalle ore centrali deboli sparse a ridosso dei rilievi, con possibile sconfinamento a parte dei settori adiacenti di pianura; anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Sabato 3 agosto cielo sui settori occidentali in prevalenza poco nuvoloso, altrove da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con tendenza a velato verso sera. Precipitazioni tra la tarda mattina e il tardo pomeriggio deboli a ridosso dei rilievi, e in possibile interessamento alla pianura orientale; altrove assenti o deboli occasionali; anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali, in serata tendenti a disporsi dai quadranti orientali.

Domenica 4 agosto cielo da velato a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni nella seconda parte della giornata deboli sparse a ridosso dei rilievi alpini, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Fonte Arpa Lombardia