PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le piogge sono ancora le grandi assenti ed i nostri bacini sono in grande sofferenza da molti mesi. Il flusso perturbato rimane spesso oltre la catena delle Alpi mentre le piogge anche intense vanno ad interessare il centro-sud.

Nella giornata di venerdì, grazie all’indebolimento dell’alta pressione, il flusso perturbato si abbasserà leggermente permettendo alle code dei fronti atlantici di raggiungere i nostri territori. Le precipitazioni saranno per lo più deboli, concentrate tra la mattina ed il pomeriggio di venerdì, seguito da ampi rasserenamenti per sabato e domenica.

In dettaglio: venerdì 31 marzo cieli molto nuvolosi o coperti, piogge deboli sin dal mattino, quota neve attorno a 1900 metri; sabato 1° e domenica 2 aprile cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, non sono previste precipitazioni, clima molto mite.

Temperature in forte rialzo specie quelle pomeridiane: mattutine comprese tra 8/10°C, massime tra 14/20°C. Zero termico diurno verso i 2000 metri. Venti deboli provenienti da Nord-Nordovest.

Tendenza per lunedì 3 aprile cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, temperature in calo.

Fabio Porro