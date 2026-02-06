METEO: QUALCHE SCHIARITA DOMENICA, MA IL TEMPO RESTA INSTABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì 6 febbraio, tra notte e mattino tempo perturbato su tutta la regione con precipitazioni deboli diffuse, localmente moderate su Oltrepò Pavese e bassa pianura; neve oltre 1200-1300 metri; dal pomeriggio graduale esaurimento delle piogge e schiarite dai settori occidentali. Sabato 7 flusso occidentale con nuvolosità variabile e locale instabilità: nella notte sui rilievi orientali, nel pomeriggio sulla fascia prealpina e sull’Appennino con isolati piovaschi o rovesci. Tra domenica 8 e lunedì 9 sul Nord Italia persisteranno correnti a debole curvatura ciclonica, ma la Lombardia sarà interessata solo marginalmente dal flusso perturbato atlantico: sulle Alpi nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni, altrove maggiore e più frequente nuvolosità con instabilità a tratti sui settori meridionali ed occidentali.

Venerdì 6 febbraio

Pioggia debole. Temperature tra i 7 e gli 11 °C. Venti: 11 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 22 km/h.

Sabato 7 febbraio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 6 e i 12 °C. Venti: 6 km/h da Est. Raffiche: 13 km/h.

Domenica 8 febbraio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 5 e i 12 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 13 km/h.

Lunedì 9 febbraio

Pioggia debole. Temperature tra i 6 e i 9 °C. Venti: 4 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 7 km/h.