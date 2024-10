METEO. QUALCHE SCHIARITA MA LE PIOGGE SONO SEMPRE IN AGGUATO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un blando flusso sudoccidentale in quota, umido e solo debolmente instabile, porta scarsa circolazione nei bassi strati con piovaschi sparsi. Tra venerdì e sabato l’approfondimento di una perturbazione Nordatlantica verso la Penisola Iberica determina un flusso meridionale in progressiva intensificazione verso l’arco alpino, con tempo via via più perturbato anche sulla Lombardia: nel weekend venti in rinforzo da est e precipitazioni diffuse e persistenti, localmente moderate sui settori occidentali.

Venerdì 25 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni deboli, diffuse dalla notte sui settori occidentali e a tratti sui rilievi Prealpini, altrove meno probabili se non in serata. Neve oltre 2500 metri. Temperature senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 3000 metri. Venti sui rilievi deboli meridionali.

Sabato 26 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto, qualche irregolare schiarita possibile sui settori orientali al pomeriggio. Precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, sui settori meridionali della regione alla notte e in spostamento nella mattina ai settori occidentali; altrove in esaurimento salvo isolati rovesci o deboli temporali. Neve oltre 2500 metri. Temperature senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 3000 metri. Venti in montagna moderati dai quadranti meridionali con maggiori rinforzi sulle creste di confine.

Domenica 27 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, possibili fino a moderate sui settori più occidentali, altrove deboli o meno probabili. Neve oltre 2500 metri. Temperature minime e massime senza variazioni rilevanti. Zero termico attorno a 2900-3000 metri. Venti in montagna moderati meridionali, con rinforzi in quota.

Tendenza per lunedì 28 ottobre: molto nuvoloso con deboli precipitazioni più probabili sui settori meridionali ed occidentali nella prima parte della giornata.

Fonte Arpa Lombardia