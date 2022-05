PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo tanti giorni di caldo intenso finalmente è arrivata la benefica rinfrescata. Tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio un fronte temporalesco ha attraversato l’intero territorio ma con precipitazioni non omogenee. Precipitazioni accompagnate da vento sostenuto e grandine di media dimensione, e da un calo delle temperature di almeno 10°C. Instabilità che ritornerà a farci visita nel fine settimana tra sabato 28 e domenica 29 maggio a causa dell’arrivo di fresche correnti dal Nord Europa.

Bel tempo per l’intera giornata di venerdì 27 maggio con ottimo soleggiamento e valori pomeridiani attorno a 29°C (percepiti anche 32°C). Sabato 28 maggio al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nubi in aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con rovesci e temporali. Temperature massime in flessione attorno a 27°C. Domenica 29 maggio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in attenuazione dal pomeriggio ed in assorbimento entro la serata.

Temperature in ulteriore flessione, massime sotto i 20°C. Zero termico diurno scende passa dai 3700 ai 2000 metri. Venti moderati proveniente da Sud Ovest.

Probabile evoluzione per lunedì 30 maggio: deboli piogge al mattino e in serata, aperture generose nel pomeriggio.

Fabio Porro