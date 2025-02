METEO. RAPIDO PEGGIORAMENTO A METÀ SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inizio di settimana temporaneamente stabile, ma l’avvicinamento e l’ingresso di una più attiva perturbazione Nordatlantica, in transito sulla regione tra martedì e giovedì, determinerà un rapido peggioramento con precipitazioni diffuse sulla regione, localmente anche moderate o forti. Venti in rinforzo dapprima da est e poi da nord. Giovedì passaggio ad un regime di flusso settentrionale in quota prevalentemente stabile.

Martedì 25 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Dal mattino deboli piovaschi sparsi su pianura e settori occidentali, dal pomeriggio precipitazioni più diffuse, insistenti in particolare sui settori occidentali della regione e le Prealpi. Neve oltre 1300-1400 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico attorno a 1800 metri, in abbassamento nel pomeriggio con l’intensificazione della precipitazioni. Venti in montagna moderati da sud con locali rinforzi sulle cime.

Mercoledì 26 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto ovunque; dal pomeriggio ed in serata riduzione della nuvolosità a partire dai rilievi di nordovest con cielo velato o nubi stratificate. Precipitazioni diffuse alla notte, in rapido spostamento verso i settori orientali nella mattina dove potranno essere insistenti fino a sera. Complessivamente deboli sui settori occidentali e le Alpi, fino a localmente moderate su pianura e prime Prealpi centrorientali. Neve oltre 1100-1300 metri. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo, salvo locali effetti favonici sull’ovest. Zero termico in abbassamento a 1500 metri circa. Venti in pianura in temporaneo rinforzo da nord sui settori occidentali, da est sui settori orientali; in montagna da nord, moderati o localmente forti sulle cime. Possibili rinforzi a carattere di favonio nelle valli e sui settori di pianura più occidentali.

Giovedì 27 febbraio cielo in generale poco nuvoloso o variabile, con maggiori addensamenti al primo mattino sui settori orientali della regione. Precipitazioni assenti. Temperature minime in moderato calo, massime in moderato aumento. Zero termico tra 1400 e 1600 metri. Venti: in pianura deboli occidentali, in attenuazione; in montagna dai quadranti settentrionali, da deboli a moderati.

Fonte: Arpa Lombardia