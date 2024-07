METEO. ROVESCI E TEMPORALI RINFRESCANO IL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla regione ancora correnti occidentali che mantengono una blanda instabilità sui rilievi, ma condizioni stabili e prevalentemente soleggiate sulle pianure. Sino a sabato 20 temperature sensibilmente sopra le medie del periodo con un diffuso disagio termico. Domenica 21 il transito di una saccatura atlantica determinerà condizioni moderatamente instabili su gran parte della regione e un temporaneo calo delle temperature massime. Lunedì condizioni nuovamente stabili, ma martedì non è esclusa una veloce ondulazione debolmente instabile.

Venerdì 19 luglio cielo in mattinata sereno o poco nuvoloso con ripetuti transiti di velature; dalla tarda mattinata irregolari addensamenti, specie sui rilievi. Innesco di rovesci o temporali sui rilievi tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 4200 metri. Venti deboli variabili la mattina; dal pomeriggio locali rinforzi da nordovest.

Sabato 20 luglio cielo in mattinata poco nuvoloso con transito di velature e formazione di locali addensamenti sui rilievi; nel pomeriggio blando aumento della nuvolosità cumuliforme, specie sui rilievi; in tarda serata transito di nuvolosità più compatta a partire dai settori occidentali. Al pomeriggio locali rovesci o brevi temporali a ciclo diurno sui rilievi, nelle prime ore. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna in quota deboli o localmente moderati da nord, a regime di brezza nelle valli.

Domenica 21 luglio progressivo aumento della nuvolosità fino a nuvoloso o localmente molto nuvoloso su zone occidentali e centrali in mattinata; nel tardo pomeriggio irregolare attenuazione a ovest ma ancora nuvoloso su zone centro-orientali; in serata nuvolosità in generale attenuazione con ampi spazi di sereno. Già in prima mattinata rovesci o temporali sparsi sulle zone occidentali, in progressiva estensione verso est, specie su zone prealpine e di pianura; nel pomeriggio rovesci o temporali probabili su gran parte della regione, anche localmente intensi; in serata in progressiva attenuazione a partire da ovest. Temperature minime stazionarie, massime in brusco calo. Zero termico intorno a 3900 metri. Venti in montagna moderati o localmente forti, da sud in mattinata, da nord dal pomeriggio.

Tendenza per lunedì 22 luglio: sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento maggiore nel pomeriggio sui rilievi e possibilità di occasionali rovesci. Temperature minime in calo massime in aumento. Venti deboli o localmente moderati settentrionali la mattina; deboli variabili la sera.

Fonte Arpa Lombardia