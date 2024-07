METEO. ROVESCI NELLE ORE CENTRALI, DISAGIO DA CALORE TRA MODERATO E FORTE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione posto sul Mar Mediterraneo causa sulla Lombardia giornate di tempo stabile; lieve e temporaneo cedimento della struttura di alta pressione limitato a sabato, ma senza effetti particolarmente significativi.

Venerdì 26 luglio cielo nuvoloso o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi per addensamento cumuliformi. Possibili deboli piovaschi associati alle nubi maggiormente sviluppate nelle ore più calde, localmente perduranti fino a sera sui settori nord-occidentali con possibilità di temporali. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico in risalita fino a 4600 metri. Venti in montagna deboli o moderati occidentali. Disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle, moderato altrove.

Sabato 27 luglio cielo sui rilievi da poco nuvoloso o nuvoloso con temporanea diminuzione della copertura in serata. Deboli rovesci o temporali residui nella notte sui settori nord-occidentali, poi nuovo innesco di deboli piovaschi nelle ore più calde in corrispondenza delle nubi maggiormente sviluppate. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico 4700 metri. Venti in montagna deboli o moderati sud-occidentali. Disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle, moderato altrove.

Domenica 28 luglio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque nella prima metà della giornata; aumento della copertura per formazione di cumuli sui rilievi fino a cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso nella seconda. Precipitazioni deboli rovesci a partire dal pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico 4600 metri. Venti in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali. Disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle, moderato altrove.

Fonte Arpa Lombardia