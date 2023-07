PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’avvicinamento di una perturbazione all’arco alpino porta temporali sui rilievi con probabile sconfinamento in pianura stasera; fino a sabato il transito della saccatura associata alla perturbazione porterà maggiore nuvolosità, anche se irregolare, e precipitazioni intermittenti ma diffuse a carattere di rovescio o temporale con discontinui rinforzi del vento sia in pianura che in montagna. Temperature in calo. Domenica condizioni momentaneamente meno instabili con temperature in aumento, anche se restano possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, che diventano via via più probabili e frequenti da lunedì per l’avvicinamento di un secondo impulso perturbato in transito tra martedì e mercoledì.

Venerdì 21 luglio cielo molto variabile, in prevalenza nuvolosità irregolare e cumuliforme. Precipitazioni dalla notte rovesci e temporali isolati ma localmente forti sulla pianura, possibili anche sui rilievi dalle ore centrali dalla mattinata e più probabili ad est nel pomeriggio. Temperature minime in lieve calo, massime in calo più sensibile. Zero termico attorno a 4000 metri, in abbassamento in tarda serata. Venti rapidamente variabili in intensità e direzione: in montagna prevalentemente moderati dai quadranti occidentali, localmente forti sulle cime. Disagio da calore ovunque in rapida diminuzione.

Sabato 22 luglio cielo nuvoloso con irregolari schiarite, più frequenti in serata. Temporali sparsi dalla notte e possibili fino al pomeriggio-sera, più probabili sulla pianura e i primi rilievi prospicienti, in esaurimento solo in tarda serata. Temperature minime e massime in calo. Zero termico attorno a 3600-3800 metri. Venti in montagna moderati da sudovest, in rotazione da nordovest nella giornata ed in attenuazione in serata.

Domenica 23 luglio cielo poco nuvoloso al mattino, con sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni possibili rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico in risalita a 4000 metri. Venti in montagna moderati dai quadranti occidentali.

Tendenza per lunedì 24 luglio: nuvolosità irregolare già in aumento al mattino sui rilievi, in particolare di nordovest, in pianura prevalentemente poco nuvoloso. Rovesci e temporali sparsi dalla mattina su Alpi e Prealpi.

Fonte Arpa Lombardia