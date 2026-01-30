METEO: SCHIARITE E NUVOLOSITÀ IRREGOLARE NEL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nel corso della giornata di venerdì 30 gennaio prevalentemente soleggiato, ma sulla pianura inizialmente nubi basse e nebbia in dissolvimento specie sulla parte orientale. In serata è previsto un passaggio di nubi, non si escludono deboli locali precipitazioni. Temperature generalmente stazionarie con valori allineati alle medie del periodo. Sabato 31 e domenica 1° nuvolosità irregolare con schiarite, anche ampie a tratti, e una generale assenza di precipitazioni. All’inizio della settimana prossima si prevede un peggioramento del tempo per un ampio centro di bassa pressione sull’Europa occidentale.

Venerdì 30 gennaio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 3 e i 10 °C. Venti: 4 km/h da Nord-Est. Raffiche: 11 km/h.

Sabato 31 gennaio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 2 e gli 8 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 12 km/h.

Domenica 1 febbraio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 4 e i 9 °C. Venti: 5 km/h da Sud-Est. Raffiche: 15 km/h.

Lunedì 2 febbraio

Pioggia debole. Temperature tra i 4 e i 6 °C. Venti: 4 km/h da Sud. Raffiche: 11 km/h