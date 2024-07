METEO. SERENO VENERDÌ, DI NUOVO PIOGGE NEL FINE SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La temporanea rimonta della pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo garantisce condizioni stabili sulla Lombardia per venerdì mentre l’avvicinamento di un fronte freddo a Nord delle Alpi causa una maggiore instabilità tra sabato e domenica.

Venerdì 5 luglio inizialmente ovunque sereno o poco nuvoloso, con aumento della copertura per formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nel corso della giornata. In serata transito di velature da Ovest verso Est. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico: 4600-4800 metri. Venti in montagna deboli a regime di brezza.

Sabato 6 luglio cielo nuvoloso su Alpi e Prealpi. Rovesci deboli o moderati su Alpi e Prealpi dal mattino, con locali fenomeni temporaleschi e locale sconfinamento alla pianura pedemontana. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico in calo fino a 4000-4200 metri. Venti in montagna deboli o moderati meridionali.

Domenica 7 luglio cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi. Dal mattino rovesci deboli o moderati su Alpi e Prealpi dal mattino, in possibile estensione alla pianura nella seconda metà della giornata accompagnati da fenomeni temporaleschi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico 4000-4200 metri. Venti in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Fonte Arpa Lombardia