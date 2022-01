PREVISIONI METEOROLOGICHE – Stagione invernale che prosegue senza nessuna novità importante: le perturbazioni atlantiche e l’aria fredda preferiscono le regioni centrali e il sud, le precipitazioni sono rari in questo inizio mese. L’alta pressione rimane sempre la protagonista sul nostro territorio, a parte qualche momento di debolezza concesso a deboli fronti perturbati. Il grande freddo rimane ben arroccato sulla penisola scandinava, e almeno per una decina di giorni non dovrebbe inviarci masse d’aria gelide.

Bel tempo per i prossimi giorni, con le temperature che subiranno un nuovo incremento. Valori mattutini compresi tra 1/6°C, massime tra 9/15°C. Zero termico diurno in rialzo fin verso i 2800 metri. Venti deboli provenienti da tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro