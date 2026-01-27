METEO: SETTIMANA DI PIOGGIA, MIGLIORA DA GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dal pomeriggio di martedì 27 gennaio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da una perturbazione nordatlantica in arrivo con aumento della nuvolosità a partire da ovest seguito da deboli precipitazioni in estensione in serata. Mercoledì 28 piogge diffuse, o possibili nevicate oltre i 700-1000 metri circa, localmente anche di moderata intensità. Vento in rinforzo con forti raffiche sulla pianura orientale e ad alta quota in montagna. Temperature massime in lieve calo, ma con valori generalmente allineati alle medie del periodo. Nella prima parte di giovedì 29 si prevedono solo locali precipitazioni residue, nel pomeriggio miglioramento del tempo.
Martedì 27 gennaio
Pioggia debole. Temperature tra i 2 e i 10 °C. Venti: 8 km/h da Nord-Est. Raffiche: 20 km/h.
Mercoledì 28 gennaio
Pioggia moderata. Temperature tra i 4 e i 6 °C. Venti: 11 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 21 km/h.
Giovedì 29 gennaio
Nuvolosità variabile. Temperature tra i 4 e i 10 °C. Venti: 5 km/h da Est. Raffiche: 9 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia