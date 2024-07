METEO. SETTIMANA MOLTO CALDA, DEBOLI PIOGGE POMERIDIANE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La regione continua ad essere interessata da una circolazione anticiclonica subtropicale che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa centrale: eccetto il passaggio perturbato nella notte sui rilievi, si manterranno sino a martedì condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, specie sulle pianure, con picchi di temperatura di oltre 36 °C e forte disagio da calore. Mercoledì il transito di un blando disturbo tra Francia e Germania aumenterà la probabilità di rovesci o temporali sui rilievi, ma precipitazioni meno probabili sulle pianure. Giovedì condizioni relativamente più stabili con un leggero aumento delle temperature e diffuso disagio da calore. Venerdì probabile passaggio perturbato con precipitazioni che potrebbero interessare localmente alle pianure. Sabato ancora possibilità di instabilità pomeridiana sui rilievi, ma precipitazioni poco probabili sulle pianure.

Martedì 30 luglio cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti la mattina tra le pianure e i rilievi; dal pomeriggio addensamenti prevalentemente sui rilievi, ma transito di estese velature, a tratti compatte, specie in serata. Possibili isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi settentrionali. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4700 metri. Venti in montagna deboli prevalentemente da nord, localmente moderati o forti in quota sul Alpi confinali. Disagio da calore forte in pianura e nei principali fondivalle.

Mercoledì 31 luglio cielo sereno o poco nuvoloso la mattina per transito di velature; nel pomeriggio nuvolosità a tratti più compatta, specie sui rilievi, ma in attenuazione in serata. Rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi; fenomeni in transito da ovest verso est. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4500 metri. Venti in montagna deboli variabili, locali rinforzi da sud sulle cime delle Alpi confinali.

Giovedì 1 agosto cielo sereno o poco nuvoloso la mattina, dal primo pomeriggio nuvolosità in aumento per transito di velature compatte e per formazione di addensamenti pomeridiani sui rilievi. Possibili deboli piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti in montagna deboli variabili, locali rinforzi occidentali sulle cime delle Alpi confinali e su Appennino.

Fonte Arpa Lombardia