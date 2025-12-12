METEO: SITUAZIONE STABILE, LIEVE CALO DELLE TEMPERATURE NEL WEEK END

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Cielo sereno su Alpi e Prealpi con al più qualche leggera velatura di passaggio. Sulla pianura probabili nubi basse diffuse, alle quali localmente si accompagneranno delle nebbie sulla bassa pianura, specie di notte e al primo mattino. Venerdì 12 atteso un maggior soleggiamento anche sulla pianura. Le temperature sono previste stazionarie: minime in pianura tra 2-7 °C e massime intorno a 10-12 °C, sulle Alpi la quota dello zero termico si collocherà intorno ai 3000 metri.

Nel corso del fine settimana probabile un lieve calo delle temperature in un contesto di marcata stabilità, con ancora possibilità di nubi basse e nebbie su parte della pianura, prevalenza di sole in montagna. L’inizio della settimana proporrà l’arrivo di una perturbazione atlantica con più nubi, ma con effetti ancora incerti riguardo le possibili precipitazioni sulla nostra regione.