IL METEO: SOLE E BEL TEMPO FINO A DOMENICA. POI PEGGIORA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sull’Europa Centrale una vasta area di alta pressione favorirà tempo stabile fino a domenica, con cielo sereno o poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e aumento delle temperature. L’approfondimento di una saccatura di origine nord atlantica sulla Francia, porterà domenica un aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazione a partire dai settori nordoccidentali e lunedì precipitazioni diffuse e calo delle temperature. Martedì persisterà la fase di instabilità con possibilità di precipitazioni.

Venerdì 19 settembre

Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature: minime stazionarie e massime in aumento. In pianura minime tra 14 e 18 °C, massime tra 26 e 30 °C. Zero termico tra 4200 e 4600 metri. Venti deboli o molto deboli variabili. Nella notte e al primo mattino non si escludono isolati banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Sabato 20 settembre

Cielo sereno con passaggio di velature a tratti. Precipitazioni assenti. Temperature: minime in aumento e massime in lieve aumento in pianura e in calo sui settori settentrionali. In pianura minime intorno ai 17 °C, massime intorno ai 28 °C. Zero termico intorno ai 4400 metri. Venti: in pianura molto deboli di direzione variabile; in montagna deboli variabili, sulle Alpi in rinforzo da sud con forti raffiche in alta quota. Nella notte e al primo mattino possibili banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Domenica 21 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: deboli o molto deboli sui settori nord occidentali, in serata deboli sulla pianura centrale orientale. Temperature: minime in lieve aumento in pianura e in calo sui settori settentrionali; massime in calo ovunque. Zero termico: in calo durante la giornata fino a 3700 metri in serata. Venti: in pianura da deboli a moderati da est, in montagna da deboli a moderati da sud.

Possibilità di foschie dense o banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Lunedì 22 settembre

Lunedì cielo da molto nuvoloso a coperto. Precipitazione da debole a moderata diffusa, anche forte a ridosso di Alpi e Prealpi. Temperature in calo. Intensificazione della ventilazione da est in pianura e da sud sui rilievi, in associazione con i fenomeni precipitativi. Martedì inizialmente cielo molto nuvoloso con tendenza a schiarite sempre più ampie. Precipitazione diffusa, più intensa sui settori nordoccidentali, in riduzione verso la serata. In pianura temperature in aumento. Ventilazione moderata da est in rotazione da sud nel pomeriggio in pianura; deboli da sud con possibili rinforzi in quota sulle Alpi.