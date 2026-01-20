METEO: SOLE E CIELO SERENO FINO A GIOVEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La presenza di diverse aree di alta e bassa pressione non interessa in modo consistente la Lombardia che resta, per buona parte della settimana, coinvolta da una persistenza di aria fredda nella bassa troposfera ma senza un flusso marcato in quota. Le precipitazioni saranno prevalentemente assenti e la nuvolosità sarà variabile, ma si prevede tra martedì 20 e mercoledì 21 giornate di cielo generalmente sereno; successivamente ci sarà un progressivo aumento delle nubi e le precipitazioni torneranno a interessare la regione venerdì 23.

Martedì 20 gennaio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 3 e i 7 °C. Venti: 4 km/h da Sud. Raffiche: 9 km/h.

Mercoledì 21 gennaio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 2 e i 5 °C. Venti: 5 km/h da Est. Raffiche: 12 km/h.

Giovedì 22 gennaio

Cielo coperto. Temperature tra i 2 e i 6 °C. Venti: 5 km/h da Nord. Raffiche: 8 km/h.