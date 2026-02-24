METEO: SOLE E TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA FINO A VENERDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’espansione dell’anticiclone afro-atlantico sull’Europa fino alle isole britanniche garantirà fino a giovedì 26 febbraio sulla Lombardia un tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con temperature al di sopra delle medie stagionali, con assenza di precipitazione, venti deboli variabili, con locali nebbie nelle ore più fredde della giornata sulla pianura, in particolare pianura meridionale, in dissolvimento nel corso della mattinata.
Martedì 24 febbraio
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 19 °C. Venti: 9 km/h da Sud-Est. Raffiche: 20 km/h.
Mercoledì 25 febbraio
Nuvolosità variabile. Temperature tra gli 8 e i 14 °C. Venti: 5 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 12 km/h.
Giovedì 26 febbraio
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 15 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 13 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia