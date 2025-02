METEO: SOLEGGIATO PER TRE GIORNI, WEEKEND CON PRECIPITAZIONI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un promontorio anticiclonico porta sulla Lombardia tempo soleggiato fino al mattino di giovedì, con possibili foschie o nebbie notturne in pianura e nelle valli. Giovedì sera cede l’area di alta pressione per la discesa di una perturbazione dal Nord Europa che andrà a collocarsi sulla Francia, portando anche sulla Lombardia nuvolosità dalla serata e probabili precipitazioni da venerdì e nel fine settimana.

Martedì sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento a bassa quota su pianura e rilievi prospicenti fino al mattino. Precipitazioni: assenti. Temperature senza variazioni di rilievo, localmente ancora in lieve calo. In pianura minime tra -1°C e 1°C, massime tra 9°C e 11°C. Zero termico: tra 2400 e 2700 metri, con le quote più basse sui settori orientali. Venti deboli sui rilievi, prevalentemente dai quadranti settentrionali. In pianura deboli orientali fino al mattino, poi molto deboli e di direzione variabile. Altri fenomeni: gelate sparse in pianura nelle ore notturne, con possibili foschie sui settori occidentali fino al mattino.

Mercoledì sereno ovunque. Precipitazioni: assenti. Temperature senza variazioni rilevanti, localmente ancora in lieve calo le minime e lieve aumento le massime. In pianura minime intorno a -1°C, massime intorno a 11°C. Zero termico attorno a 2700-2900 metri, con inversione termica al suolo nelle ore fredde. In lieve abbassamento in serata. Venti deboli di direzione variabile. Altri fenomeni: in pianura gelate nelle ore notturne, con foschia o nebbia a banchi in lenta dissoluzione al mattino.

Giovedì sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, poi graduale aumento della nuvolosità a partire da nord, in particolare sui rilievi settentrionali. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio sulle Alpi in tarda serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo, più marcato in montagna. Zero termico in rapido abbassamento da nord nel corso della giornata, a 1000-1400 metri in tarda serata. Venti deboli di direzione variabile fino al mattino. Dal pomeriggio in pianura in rinforzo da est fino a localmente moderati in serata; in montagna tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali. Altri fenomeni: in pianura gelate nelle ore notturne, con foschia o nebbia a banchi in lenta dissoluzione al mattino.