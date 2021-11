PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale fra pochi giorni giungerà al traguardo (30 novembre secondo il calendario meteorologico) e lo farà con una dose massiccia di precipitazioni. Il vortice depressionario presente da alcuni giorni sull’Europa occidentale fungerà da calamita per aria molto fredda in arrivo dalla penisola scandinava. Gli impulsi artici alimenteranno la depressione e questa invierà a ripetizione fronti perturbati piovosi ma in un contesto climatico non freddo.

Deboli precipitazioni tra lunedì 21 e martedì 22 novembre, una breve pausa è attesa per la giornata di mercoledì 23 novembre. Tanta pioggia è attesa per l’intera giornata di giovedì 25 novembre, mentre la neve cadrà tra 1200 e 1400 metri.

Temperature mattutine comprese tra 6/8°C, massime tra 7/10°C. Lo zero termico diurno si attesterà attorno ai 1200 metri. I venti saranno deboli e proverranno tra Nord e Nord Est.

Fabio Porro