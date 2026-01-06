METEO: TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA MEDIA STAGIONALE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’approfondimento di una vasta saccatura proveniente dalla Scandinavia porta un afflusso di aria molto fredda e secca che mantiene le temperature al di sotto della media stagionale ma senza determinare condizioni favorevoli allo sviluppo di precipitazioni. La nuvolosità sarà variabile e prevalentemente medio-alta mentre le temperature, in queste condizioni, si manterranno su valori massimi in pianura attorno ai 5 °C oggi, martedì 6. Da mercoledì 7 ci sarà una breve rimonta anticiclonica che stabilizzerà le condizioni per l’intera giornata con cielo prevalentemente sereno ma temperature generalmente stazionarie. Da giovedì 8 invece un nuovo approfondimento di un’area depressionaria da nord-ovest perturberà nuovamente le condizioni apportando maggiore umidità sulla regione, anche se attualmente non sono previste precipitazioni significative.

Martedì 6 gennaio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 0 e i 4 °C. Venti: 5 km/h da Sud. Raffiche: 11 km/h.

Mercoledì 7 gennaio

Cielo soleggiato. Temperature tra -2 e 3 °C. Venti: 5 km/h da Est. Raffiche: 10 km/h.

Giovedì 8 gennaio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra -2 e 2 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 11 km/h.