METEO. TEMPERATURE IN CALO E POSSIBILI NEVICATE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì giornata in prevalenza nuvolosa caratterizzata da ventilazione per lo più debole, in rinforzo a fine giornata a partire dalle zone alpine. Mercoledì scavalca la barriera alpina una veloce perturbazione artica, piegando gradualmente le correnti in quota da sud-sudovest; precipitazioni per lo più circoscritte ad Alpi e Prealpi. Giovedì sensibile calo termico e precipitazioni nevose fino a quote collinari, a tratti qualche fiocco anche in pianura al mattino. Successivamente ritorno graduale a condizioni più stabili, con temperature in risalita.

Martedì 19 novembre cielo irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte a tratti compatte, specie al primo mattino e verso sera. Precipitazioni in serata, possibili nevicate a 1500 metri circa. Temperature minime stazionarie o in leggera risalita, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico attorno a 1800-2000 metri nelle ore centrali, in calo a sera. Venti deboli ovunque, tendente a rinforzare in serata in montagna dai settori meridionali.

Mercoledì 20 novembre cielo irregolarmente nuvoloso, su rilievi schiarite ampie tra metà mattina e metà pomeriggio. Precipitazioni nella notte e fino a metà giornata, precipitazioni deboli o molto deboli su Alpi e Prealpi centro-orientali, con limite delle nevicate a quote attorno a 1200 metri; possibile nella notte pioviggine sull’alta pianura. Temperature minime stazionarie o in leggero calo e massime in risalita in pianura; massime invece in forte calo in montagna. Zero termico compreso tra 1200 e 1800 metri nelle ore centrali della giornata. Venti ovunque almeno moderata o a tratti forte, con raffiche per lo più tra 30 e 60 Km/h (fino a 90 Km/h in quota) e di provenienza nordoccidentale od occidentale in pianura, dai settori settentrionali in montagna.

Giovedì 21 novembre cielo molto nuvoloso o coperto, con schiarite a tratti, specialmente a sera. Precipitazioni al mattino deboli sulle Retiche, dal pomeriggio tendenti a diffondersi a tutto il territorio con intensità per lo più debole. Limite delle nevicate intorno a 400 metri, con occasionali fiocchi fino alla pianura. Temperature: minime e massime in moderato o forte calo. Zero termico tra 600 e 1200 metri nelle ore centrali della giornata. Venti in montagna moderati dai settori settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia