METEO: TEMPERATURE IN CALO E PRECIPITAZIONI IN VISTA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Aumenta progressivamente sulla regione l’influenza di una struttura depressionaria che al momento si estende dall’Islanda all’Europa centro-occidentale. La sua progressiva discesa di latitudine influenza la curvatura delle correnti in quota e favorisce iniezioni via via più corpose di aria più fresca. Quindi si andrà ad assistere ad un progressivo aumento dell’instabilità nell’arco della settimana, con una pausa martedì, che si presenta un poco più stabile e soleggiata, mentre da mercoledì in poi appaiono probabili precipitazioni più significative e diffuse anche sulla pianura, pur evidenziando che la previsione risulta ancora affetta da incertezza relativamente al moto effettivo che seguirà la struttura perturbata. Sensibile calo delle temperature, specie da metà settimana in avanti.

Martedì 3 settembre cielo irregolarmente nuvoloso sui rilievi. Dal pomeriggio aumento diffuso della copertura. Rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi. Temporaneo esaurimento dei fenomeni in tarda serata. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Zero termico attorno a 4000 metri, venti deboli o solo a tratti moderati da sud in montagna.

Mercoledì 4 settembre cielo per tutto il periodo irregolarmente nuvoloso, con copertura più compatta sui rilievi. Precipitazioni nella notte e fino al mattino, rovesci sparsi su Alpi e Prealpi occidentali; dal pomeriggio maggiore interessamento dei settori centro-orientali dei rilievi. Precipitazioni in temporaneo esaurimento a sera. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico nell’intervallo 3800-4200 metri. Venti in montagna prevalentemente deboli meridionali.

Giovedì 5 settembre cielo tra molto nuvoloso e coperto; qualche schiarita a sera a partire da est. Precipitazioni diffuse e moderate nei quantitativi, a carattere di rovescio nella notte ed in mattinata, di rovescio temporalesco nelle ore pomeridiane. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico oscillante tra 3600 e 4000 metri. Ventilazione prevalentemente meridionale, tra debole e

moderata.

Tendenza per venerdì 6 e sabato 7 settembre: venerdì giornata ancora perturbata, con precipitazioni diffuse, ma tendenti a diminuire dal pomeriggio ed esaurirsi in serata. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero calo. Sabato giornata nuvolosa, ma con bassa probabilità di precipitazioni almeno fino alla serata. Temperature stazionarie.

Fonte Arpa Lombardia