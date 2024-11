METEO. TEMPERATURE IN FORTE CALO, ISOLATE GELATE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì schiarite graduali dalla notte, seguite da rinforzi di foehn, salvo locali precipitazioni sui rilievi di confine. Sabato sereno con forte calo delle minime, domenica aumento della nuvolosità dai settori meridionali; ventilazione debole occidentale in pianura nel pomeriggio, altrove molto debole, lunedì situazione simile.

Venerdì 22 novembre cielo da poco nuvoloso a nuvoloso sui rilievi di confine, altrove poco nuvoloso con ampie schiarite. Precipitazioni non escluse, deboli sparse nella notte sui rilievi. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. Zero termico a quota variabile tra 1000 e 1300 metri. Venti moderati occidentali con rinforzi sparsi a carattere di foehn tra primo mattino e tardo pomeriggio, fino a forti ovunque tranne sulla bassa pianura occidentale. Altri fenomeni: isolate gelate.

Sabato 23 novembre cielo inizialmente ovunque sereno, poi graduale aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio sui settori occidentali e meridionali, fino a molto nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in forte calo, massime stazionarie. Zero termico tra 1200 e 1600 metri.

Domenica 24 novembre nella notte da nuvoloso a molto nuvoloso sui settori meridionali, altrove poco nuvoloso; velature sulle Alpi. Precipitazioni dal mattino deboli isolate sull’Appennino e in serata sulle Prealpi. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie. Zero termico in aumento fino a 3400 metri. Venti in montagna molto deboli.

Tendenza per lunedì 25 novembre: cielo coperto; deboli precipitazioni isolate. Temperature in lieve aumento con ridotta escursione termica. Ventilazione debole occidentale in pianura, altrove molto debole.

Fonte Arpa Lombardia