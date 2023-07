PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una temporanea rimonta anticiclonica ha portato nei giorni scorsi un cielo prevalentemente poco nuvoloso, massime in lieve aumento e ventilazione debole. Oggi, venerdì, un flusso occidentale in quota è a tratti disturbato da nuclei più freddi ed instabili dovuti ad un’ampia perturbazione in progressivo abbassamento verso l’arco alpino che interesserà marginalmente anche la Lombardia da sabato e per l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 28 luglio cielo sereno o velato al mattino, con nuvolosità in aumento al pomeriggio; velature più spesse in pianura, irregolarmente nuvoloso sui rilievi. Rovesci isolati su Alpi e Prealpi possibili dalla tarda mattina e fino a sera.

Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico attorno a 3900 metri. Venti in montagna in generale da sudovest e fino a moderati nelle ore centrali della giornata.

Sabato 29 luglio cielo da poco a temporaneamente nuvoloso, con addensamenti in pianura nella notte ed in serata, sui rilievi dalle ore centrali della giornata. Rovesci e temporali isolati sui rilievi dalle ore centrali. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico attorno a 4000-4200 metri. Venti in montagna in generale da sudovest e fino a moderati nelle ore centrali della giornata.

Domenica 30 luglio cielo variabile, con deboli intermittenti piovaschi possibili sulla pianura e la fascia pedemontana. Possibili rovesci isolati su Alpi e Prealpi orientali nel pomeriggio. Temperature senza variazioni rilevanti. Zero termico in leggero abbassamento. Venti in montagna deboli dai quadranti settentrionali.

Lunedì 31 luglio velato o a tratti nuvoloso. Venti in montagna moderati dai quadranti occidentali. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Fonte Arpa Lombardia