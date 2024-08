METEO. TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA, POSSIBILI TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per tutta la settimana la regione sarà interessata da un debole flusso di correnti in quota dai quadranti occidentali, prevalentemente stabile, che favorirà in mantenimento di temperature leggermente al di sopra della norma. Non mancheranno episodi temporaleschi, più probabili martedì e mercoledì.

Martedì 6 agosto cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti addossati alle Prealpi; dal pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque a partire dalle zone montane. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle zone montane con possibilità di estensione a parte della pianura, specie quella occidentale, tra il tardo pomeriggio e la serata. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti in pianura deboli orientali, di direzione variabile dal tardo pomeriggio; in montagna deboli occidentali o di direzione variabile.

Mercoledì 7 agosto residui addensamenti nella notte ma fino al primo mattino ovunque prevalentemente sereno o a tratti velato; dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento, variabile nel resto della giornata. Dal pomeriggio possibili rovesci sparsi sulle zone alpine e prealpine, anche a carattere di temporali, in possibile estensione alla pianura, specie sulla parte centrorientale. Temperature minime e massime senza notevoli variazioni. Zero termico intorno a 4200 metri.

Venti in montagna deboli occidentali con qualche rinforzo.

Giovedì 8 agosto cielo ovunque sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio annuvolamenti sulle zone montane. Precipitazioni assenti salvo qualche locale rovescio possibile nel pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti in montagna deboli dal quadrante nordovest.

Fonte Arpa Lombardia