METEO. TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE, CIELO SERENO MA POSSIBILI ROVESCI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa il bacino del Mediterraneo estendendosi a gran parte dell’Europa. Dalla serata di martedì una struttura depressionaria atlantica tende ad allungarsi a sud fino alla Penisola Iberica andando ad indebolire l’area di alta pressione. Per il periodo attese giornate per lo più poco nuvolose o velate, in particolare sulla pianura; a ridosso dei rilievi addensamenti irregolari che daranno luogo a instabilità sparsa associata a precipitazioni a carattere di rovescio e temporale e che in parte potranno sconfinare alla pianura. Temperature sopra la norma del periodo, specie nei valori massimi. Tendenza verso il fine settimana a maggior instabilità su tutta la regione.

Martedì 13 agosto cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di nuvolosità cumuliforme tra pomeriggio e sera e passaggio di velature, a tratti più compatte. Possibili rovesci o locali temporali tra pomeriggio e sera sui rilievi settentrionali; seppur con minore probabilità, non si esclude anche l’interessamento della bassa pianura e in tarda serata delle zone nordoccidentali. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico attorno a 4500 metri. Venti in montagna a regime di brezza con locali rinforzi pomeridiani da sud.

Altri fenomeni: disagio da calore forte sulle pianure.

Mercoledì 14 agosto la mattina sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi settentrionali, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, in serata copertura in attenuazione.

Nelle prime ore possibili rovesci o locali temporali sui rilievi nordoccidentali e settentrionali, dal pomeriggio possibili nuovi fenomeni convettivi sui rilievi, con possibile interessamento anche delle pianure meridionali; fenomeni in esaurimento in serata. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico intorno a 4100 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali con rinforzi a tratti.

Giovedì 15 agosto cielo nella prima parte della giornata in prevalenza velato, per frequenti passaggi di nubi a media-alta quota; quindi poco nuvoloso con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi. Precipitazioni possibili occasionali a ridosso dei rilievi, altrove assenti o isolate. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 4300 metri. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali con rinforzi a tratti.

Fonte Arpa Lombardia