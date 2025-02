METEO. TEMPO IN PEGGIORAMENTO, SCHIARITE DA DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dal pomeriggio di venerdì condizioni in progressivo peggioramento a causa di un nucleo depressionario in approfondimento a ridosso dell’arco alpino con associate precipitazioni più marcate nella prima parte della giornata di sabato, possibile a carattere nevoso. Da domenica ripristino di condizioni stabili con massime stazionarie e minime in calo.

Venerdì 28 febbraio nel corso della giornata cielo irregolarmente nuvoloso o velato, con addensamenti più compatti in tarda serata sui settori orientali. Precipitazioni molto deboli e poco probabili nel pomeriggio sulla fascia pedemontana e parte prealpina, in serata deboli sui settori prealpini e molto deboli nella bassa pianura orientale. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra 1 °C e 5 °C, massime tra 12 °C e 14 °C. Zero termico tra 1400 metri e 1600 metri, in calo in serata fino a 1200 metri. Venti in pianura deboli o moderati con rinforzi durante la seconda parte della giornata da est, in montagna deboli di direzione variabili.

Sabato 1 marzo cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. In giornata parziali schiarite sui settori orientali. Precipitazioni deboli sparse, non escluse a carattere di rovescio sui settori pedemontani e parte prealpina. Quota neve in calo in serata attorno a 800 metri. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo. In pianura temperature minime intorno a 5 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico tra 1000-1200 metri. Venti moderati orientali in pianura, con rinforzi nel primo pomeriggio e in attenuazione in serata; deboli a tratti moderati da nord in montagna.

Domenica 2 marzo cielo nuvoloso o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, con schiarite durante la seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico tra 1400 metri e 1800 metri. Venti deboli, con rinforzi orientali in pianura e appenino nelle ore centrali; in montagna deboli.