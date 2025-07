METEO: TEMPO INSTABILE E TEMPERATURE SOTTO LE MEDIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’approfondimento di una vasta saccatura proveniente dalle isole britanniche mantiene il tempo sulla Lombardia blandamente instabile per tutta la durata della settimana, con la probabilità di precipitazioni che interesserà tutte le giornate, anche se non sarà alta la possibilità di fenomeni temporaleschi. La nuvolosità sarà variabile e le temperature saranno sotto la media stagionale, grazie alla presenza di aria non particolarmente calda in quota e alla persistenza di fenomeni precipitativi che aiuteranno a limitare l’innalzamento delle temperature. Nel fine settimana l’avvicinamento di un nucleo freddo in quota darà inizio ad una fase più instabile con probabilità di precipitazioni maggiormente insistenti.

Martedì 29 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti su buona parte della regione tranne locali rovesci sulla fascia prealpina. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 26 e 31 °C. Zero termico: tra 3000 e 3300 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili, con rinforzi da nord sui settori occidentali nella notte; sui rilievi deboli o molto deboli variabili.

Mercoledì 30 luglio

Cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso con ampie schiarite durante in giorno specie in pianura. Precipitazioni deboli o molto deboli locali. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 28 °C. Zero termico tra 3000 e 3200 metri, in aumento nel pomeriggio fino a 3600 metri Venti in pianura deboli o molto deboli, più intensi al mattino, in montagna deboli o molto deboli variabili.

Giovedì 31 luglio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con maggiore presenza di nubi sui rilievi. Precipitazioni deboli o molto deboli sui rilievi. Temperature in aumento, in particolare le massime. Zero termico tra 3400 e 3800 metri. Venti deboli o molto deboli variabili.