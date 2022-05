PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione primaverile prosegue tra alcuni episodi instabili e spazi soleggiati ma con accumuli precipitativi non troppo generosi. La siccità non è stata debellata e non arriveranno piogge sostanziose nelle prossime settimane, durante l’estate saranno solo i temporali a riportare le precipitazioni.

Precipitazioni che avremo per buona parte del fine settimana ma con accumuli modesti. Una perturbazione atlantica sarà già sui nostri cieli dalla mattinata di venerdì 6 maggio, dello stesso “spessore” sono attese anche per la giornata di sabato 7 maggio. Domenica 8 maggio cieli da poco a parzialmente nuvolosi in mattinata, nubi in aumento con deboli piovaschi e rovesci nel pomeriggio.

Le temperature: valori mattutini compresi tra 12/17°C, massime tra 17/23°C. Zero termico diurno attorno a 2700 metri. Venti deboli da Nord Ovest.

Evoluzione per la giornata di lunedì 9 maggio: al mattino tempo asciutto, rovesci o piovaschi nelle ore centrali della giornata.

Fabio Porro