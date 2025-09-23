METEO: TEMPO INSTABILE FINO A FINE SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una ampia area di bassa pressione in approfondimento sull’Europa centro-sudoccidentale si sta lentamente spostando verso est, con effetti di instabilità che saranno persistenti fino a fine settimana sebbene in progressivo indebolimento. In Lombardia per i prossimi giorni tempo instabile cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale, ma anche possibilità di ampie schiarite. Temperature massime in pianura generalmente tra 20 e 25 °C, e possibili ulteriore calo giovedì e venerdì.

Martedì 23 settembre

Cielo nuvoloso, dal pomeriggio ampie schiarite soprattutto sulla pianura. Precipitazioni: sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 21 e 26 °C. Zero termico: sui settori meridionali tra 3400 e 3900 metri, su quelli settentrionali tra 2800 e 3300 metri. In serata intorno ai 3000 metri ovunque. Venti: in pianura generalmente deboli di direzione variabile, in montagna da deboli a moderati prevalentemente da sud. Localmente forti raffiche associate ai fenomeni temporaleschi.

Mercoledì 24 settembre

Cielo inizialmente molto nuvoloso, in mattinata diminuzione della nuvolosità a partire da ovest seguita da ampie schiarite. Precipitazioni: locali, dal pomeriggio a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime intorno ai 13 °C, massime intorno ai 22 °C. Zero termico: tra 2600 e 3100 metri, al mattino in abbassamento fino a 2300 metri dal pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile con locali rinforzi nei fenomeni temporaleschi.

Giovedì 25 settembre

Cielo prevalentemente nuvoloso, ampie schiarite soprattutto sulla pianura orientale. Precipitazioni: diffuse, a partire dai settori nordoccidentali. Non si escludono locali rovesci o temporali. Temperature: minime e massime generalmente in calo. Zero termico: tra 2200 e 2600 metri. Venti: deboli variabili, possibilità di locali rinforzi associate ai fenomeni convettivi.